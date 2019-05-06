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В центре Харькова вандалы повредили памятник, посвященный провозглашению независимости Украины.

По данным облполиции, о происшествии в саду Шевченко 6 мая около 08:00 сообщили граждане.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник, собрали первичный материал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ForUm

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