В центре Харькова вандалы повредили памятник, посвященный провозглашению независимости Украины.
По данным облполиции, о происшествии в саду Шевченко 6 мая около 08:00 сообщили граждане.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник, собрали первичный материал.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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