В Украине вводится единый порядок присвоения почтового адреса объектам строительства, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По новому порядку получить адрес объекта строительства и недвижимого имущества можно будет за 5 дней, тогда как сейчас этот срок составляет в среднем 30 дней. Соответствующее постановление КМУ №367 «Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности» вступило в силу 28 апреля этого года.

«Эти изменения будут способствовать улучшению бизнес-климата в Украине и, в свою очередь, повышению позиции нашей страны в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту «Получение разрешений на строительство», - отметил чиновник.

«До сих предоставлением почтовых адресов объектам строительства занимаются органы местной власти по своему усмотрению. Нет четкой процедуры, и по срокам это занимает в среднем 30 дней. Конечно, это способствует коррупционным злоупотреблениям и тормозит ведение бизнеса. Поэтому для минимизации коррупционных рисков и упрощения условий ведения бизнеса вводится единый, четкий и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов строительным объектам. Они будут предоставляться автоматически до начала строительства вместе с градостроительными условиями и ограничениями или стройпаспортом. Эти изменения положительно повлияют на инвестиционный климат Украины. В свою очередь, это позволит стране подняться в рейтинге Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство», - написал он.

Порядок определения реквизитов адреса объекта строительства или недвижимого имущества будет разработан Минрегионом. Кроме того, Министерству также поручено разработать перечень линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, которым не присваивается почтовый адрес.

Кроме того, данным постановлением упрощается регистрация декларации о готовности объекта к эксплуатации. Это можно будет сделать через удобный онлайн-кабинет за 1 день вместо 10-ти.

Сейчас Украина - одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. По показателю «Получение разрешений на строительство» за 2 года мы улучшили позицию по 140 на 30-е место. В общем рейтинге наша страна занимает 71 место.

По подсчетам экспертов Всемирного банка, один пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность дополнительно привлечь около $600 млн в экономику страны.