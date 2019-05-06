Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» учительнице украинского языка и литературы общеобразовательной школы I-III ступеней №6 Авдеевки Марии Марченко.

Порошенко вручил награду Марии Марченко во время посещения школы, где она работает, в ходе рабочей поездки в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Почетное звание «Заслуженный учитель Украины» Глава государства присвоил Марченко за значительный личный вклад в развитие национального образования, обучения и воспитания учащейся молодежи, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Президент осмотрел мурал, созданный в честь Марии Григорьевны на стене одного из домов города.

Он отметил, что в 2016 году художники создавали его с риском для жизни - в бронежилетах, в перерывах между обстрелами.

«Дом, где почти не осталось ни одного окна... И тут, на расстоянии 900 метров находится уже всемирно известная «промка». И, к сожалению, и сейчас еще залетают сюда отдельные выстрелы, и сейчас «промка» находится под огнем российских боевиков», - сказал Президент.

«Но Авдеевка – это Украина. Так написано на въезде в город. И Донецк, Донбасс - это Украина. И мы точно будем делать все возможное для того, чтобы не просто сохранить, остановить российского агрессора, а отвоевать каждый клочок украинской земли», - сказал Порошенко.