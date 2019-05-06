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Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Генпрокуратуры прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

Как сообщает пресс-служба департамента, ежедневно эти сайты насчитывали более 100 тысяч просмотров, а сайт «kinogo.co.ua» является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети Интернет.

Установлено, что к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев 38-ми и 32-лет. Оба – жители Днепропетровщины.

Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы.

По приблизительным оценкам, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.

Полицейские провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов, а также по адресам проживания злоумышленников. Кроме того, обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела – в служебном помещении одного из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины.

По результатам обысков правоохранители изъяли технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов. Она направлена на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

Напомним, 8 апреля киберполиции начала всеукраинскую операцию «Пират» направленную на противодействие пиратству в Украине.
ForUm

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