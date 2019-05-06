Патриарх Кирилл передал слова поддержки родственникам тех, кто погиб и пострадал в результате катастрофы самолёта в аэропорту "Шереметьево".

Фото: Интерфакс

«Святейший Патриарх Кирилл глубоко скорбит в связи со случившимся вчера в аэропорту "Шереметьево". Он молится об упокоении погибших и выздоровлении тех людей, которые сейчас находятся в больницах», - сказал журналистам в понедельник утром пресс-секретарь Предстоятеля РПЦ священник Александр Волков, передает «Интерфакс».

По его словам, Патриарх передаёт свое благословение и слова поддержки родственникам погибших и тем, кто сейчас оказывает помощь пострадавшим.

По благословению Патриарха Кирилла священнослужители посетят пострадавших в аварии, которые сейчас находятся в больницах Москвы.