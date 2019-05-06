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По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела , Одесская епархия и медиагруппа «Глас» продолжают свой медиапроект «Забытые алтари», в котором рассказывается о разрушенных храмах города Одессы.

Фото: youtube.com

На этот раз в новой программе, выходящей в эфир накануне дня памяти великомученика Георгия Победоносца, речь пойдет о домовой церкви в честь святой императрицы Александры Римской, мученически пострадавшей за веру во Христа вскоре после святого Георгия, в связи с чем у них общий день церковного празднования, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Александринская домовая церковь находилась в четвертой мужской гимназии для мальчиков - сегодня это здание музея восточного и западного искусства на улице Пушкинской.

Автор программы протоиерей Константин Бацуев совместно с историком и краеведом Александром Чилей продолжают работать над новыми программами, которые будут интересны всем одесситам и людям, интересующимся историей Одессы.
ForUm

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