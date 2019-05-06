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Американское агентство NASA объединило снимки Hubble за 16 лет и создало самое детализированное на сегодня изображение Вселенной. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт NASA.

«Мозаика глубокого неба, созданная из почти 7500 отдельных экспозиций, содержит 265 000 галактик, возраст которых от 13,3 миллиардов до 500 миллионов лет после большого взрыва», - говорится в сообщении.

Изображение показывает, как галактики меняются со временем, превращаясь в гигантские, видимые в соседней вселенной.

«Это одно изображение содержит полную историю роста галактик во Вселенной, начиная с возраста «младенцев» до того, как они превратились в полноправных «взрослых», - сказал Гарт Иллингворт из Калифорнийского университета.

По его словам, ни одно изображение не превзойдет этого, пока не будут запущены будущие космические телескопы. 

«Такие изысканные измерения высокого разрешения многочисленных галактик в этом каталоге дают возможность проводить внегалактические исследования в широком диапазоне», - говорит ведущий исследователь каталога Кэтрин Уитакер из Университета Коннектикута в Сторрсе. Он отмечает, что зачастую такие исследования приводят к неожиданным открытиям, которые оказывают наибольшее влияние на наше понимание эволюции галактик.

NASA также представило видео, на котором показано, что за самым маленьким кусочком пространства на этом фото скрываются тысячи галактик, содержащие миллиарды звезд.

Ученые отмечают, что, хотя это самое детальное изображение на сегодня, оно показывает нам всего полградуса ночного неба (или половину ширины указательного пальца на расстоянии вытянутой руки). Примерно столько же пространства занимает полная Луна на небосводе.

Космический телескоп Hubble является проектом международного сотрудничества между NASA и ESA (Европейским космическим агентством). Телескопом управляет Центр космических полетов NASA Goddard в Гринбелте, штат Мэриленд.
ForUm

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