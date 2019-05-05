5 мая в аэропорту Шереметьево в Москве совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого были 76 пассажиров.

Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», - сказал собеседник агентства.

«Причина пожара: при экстренной посадке борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолёт загорелся», - сообщает канал Telegram-канала Mash.

После того, как пробило баки, у борта загорелся левый двигатель.

Канал также пишет, о том, что в экстренные службы поступила информация о 10 погибших и 1 пострадавшем пассажире на загоревшемся Sukhoi Superjet 100-95B . Но уточняется, что это предварительная цифра.

Напомним, 5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. По предварительной информации пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.