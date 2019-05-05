также в разделеМир
В Афганистане уничтожен финансист «Исламского государства» 12
Два полицейских погибли при взрыве в Афганистане 34
Депутат Госдумы пострелял из автомата во дворе 45
Евровидение-2019 под угрозой срыва 46
Нетаньяху отдал приказ бомбить: ситуация в Израиле усугубилась 246
Трамп прокомментировал испытания оружия в КНДР 22
Из упавшего в реку Boeing извлекли черный ящик 25
Россиянам запретили пользоваться мессенджерами без идентификации 23
Мэй призвала оппозицию согласиться на сделку по Brexit 28
Израиль обстрелял сектор Газа: девять погибших 53
В Венесуэле упал военный вертолет: семь людей погибли 51
В России после аварии погибли известные комики 402
Туск упрекнул Польшу из-за поставок угля с Донбасса 22
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина 27
Израиль ударил по целям ХАМАС в ответ на запуск ракет 63
Экс-начальника охраны Лукашенко арестовали за взятку от российской компании 21
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС 47
Силы Асада атаковали Идлиб: есть жертвы среди мирных жителей 102

5 мая в аэропорту Шереметьево в Москве совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого были 76 пассажиров. 

Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», - сказал собеседник агентства.

«Причина пожара: при экстренной посадке борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолёт загорелся», - сообщает канал Telegram-канала Mash.

После того, как пробило баки, у борта загорелся левый двигатель.

Канал также пишет, о том, что в экстренные службы поступила информация о 10 погибших и 1 пострадавшем пассажире на загоревшемся Sukhoi Superjet 100-95B . Но уточняется, что это предварительная цифра.

Напомним, 5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. По предварительной информации пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1974 грн.
9
Теги