Военной прокуратурой Донецкого гарнизона из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства и получения командиром сводной роты одной из воинских частей старшим лейтенантом Т. неправомерной выгоды. Об этом сообщает со ссылкой на информацию штаба операции Объединенных сил.

Средства в сумме 5500 грн, указанное лицо требовало от подчиненного военнослужащего за непривлечение последнего к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное им вещевое имущество. После передачи первой части неправомерной выгоды в сумме 3000 гривен незаконная деятельность взяточника прекращена.

Досудебное расследование уголовного производства проводится совместно с оперативными работниками ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил и следователями Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в ходе которого найден предмет неправомерной выгоды, а также другие неотложные следственные действия, после проведения которых будет принято решение о задержании фигуранта, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других должностных лиц к совершению уголовного преступления.