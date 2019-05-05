также в разделеОбщество
Уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста переквалифицировано 6
Делегация посольства США посетила зону ООС на Донбассе 31
В Москве прошли пикеты в поддержку Сенцова 7
На Эльбрусе погиб украинский альпинист 18
Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции 9
В Украине сегодня ожидается потепление 19
Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках 13
Глава УГКЦ празднует день рождения 13
Во Львовской области силовики ликвидировали масштабный конвертцентр 13
В Бахмуте экс-сепаратист «ДНР» сдался полиции 9
Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви 11
На Донбассе ранен украинский военный, двое оккупантов были уничтожены 21
Двух полицейских в Одессе приговорили за взятку 16
У бывшего офицера изъяли рекордный арсенал боеприпасов 60
Глава Нацсовета подал в отставку 141
Сегодня Украину накроют дожди 34
Сегодня отмечают Международный день пожарных 18
НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области 27

Военной прокуратурой Донецкого гарнизона из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства и получения командиром сводной роты одной из воинских частей старшим лейтенантом Т. неправомерной выгоды. Об этом сообщает со ссылкой на информацию штаба операции Объединенных сил.

Средства в сумме 5500 грн, указанное лицо требовало от подчиненного военнослужащего за непривлечение последнего к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное им вещевое имущество. После передачи первой части неправомерной выгоды в сумме 3000 гривен незаконная деятельность взяточника прекращена.

Досудебное расследование уголовного производства проводится совместно с оперативными работниками ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил и следователями Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области. 

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в ходе которого найден предмет неправомерной выгоды, а также другие неотложные следственные действия, после проведения которых будет принято решение о задержании фигуранта, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других должностных лиц к совершению уголовного преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4541 грн.
15
Теги