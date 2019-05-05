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Рано утром воскресенья в селе Крива Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель, а пассажир не пострадал. Работники полиции Тячивщини начали уголовное производство, передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Так, сообщение о ДТП поступило 5 мая в 5:30 ч. Авария произошла при въезде в село Кривая, на Тячевщине.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 29-летний водитель вместе с пассажиром двигались на автомобиле Audi в направлении села Крива. На повороте водитель не справился с управлением и съехал на обочину. По предварительной информации, в результате удара автомобиля о пень, водителя выбросило из транспортного средства. По дороге в больницу мужчина скончался. Пассажир Audi не пострадал.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку полицейский участок. Следствие по делу продолжается.
ForUm

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