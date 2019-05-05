С начала суток, 5 мая 2019, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 не было зафиксировано применения боевиками минометов или артиллерии во время обстрелов украинских позиций.

Так, противник из гранатометов, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка и Калиново-Борщувато на Луганском направлении.

На Донецком направлении враг из стрелкового оружия обстрелял позиции ООС вблизи Лебединского.

Отмечается, что по состоянию на сейчас потери среди военных Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, пророссийские боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.