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Погода в Украине 5 мая 2019 в Украину начнет возвращаться тепло, однако на западе пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем будет достигать +25. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, на востоке страны сегодня малооблачно и тепло, днем от +21 до +25, ночью от +7 до +12. В центральных областях, кроме Полтавской, тоже без осадков, днем от +21 до +24, ночью от +9 до +12. На юге осадков не прогнозируется, днем от +19 до +23, ночью от +8 до +13. В Крыму солнечно и тепло, днем от +19 до +21, ночью от +9 до +11.

На западе Украины, кроме Закарпатья, грозовые дожди, днем от +14 до +21, ночью от +7 до +12. В северных регионах сегодня без осадков, днем от +21 до +23, ночью от +9 до +11.

В столице Украины 5 мая погода будет теплой и малохмарною, днем от +21 до +23, ночью от +9 до +11, ветер северный, 7-12 м/сек.

Также, синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках.
ForUm

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