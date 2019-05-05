Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках западных регионов Украины на протяжении 5-7 мая. Об этом сообщает Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, из-за выпадения большого количества осадков 5-6 мая возможно поднятие уровня воды в реках Закарпатской области. Уровень поднимется на 0,3 - 1,0 м.

Также, поднятие уровня воды прогнозируется в реках бассейнов Прута и Сирета в период с 6 по 7 мая.

Синоптики отметили, что подъем уровня воды в реках не приведет к негативным последствиям.