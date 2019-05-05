Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин должен заключить соглашение по Brexit после плохих результатов для обеих сторон на местных выборах в Англии.

Об этом сообщает Reuters.

«Лидеру оппозиции я говорю так: давайте послушаем, как проголосовали избиратели на местных выборах, и отложим на минуту наши различия. Давайте договоримся», - сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что на местных выборах в Англии и Северной Ирландии правящая Консервативная партия и ее оппоненты из Лейбористской партии показали крайне низкий результат.