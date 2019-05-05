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Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин должен заключить соглашение по Brexit после плохих результатов для обеих сторон на местных выборах в Англии.

Об этом сообщает Reuters.

«Лидеру оппозиции я говорю так: давайте послушаем, как проголосовали избиратели на местных выборах, и отложим на минуту наши различия. Давайте договоримся», - сказала Мэй. 

Ранее сообщалось, что на местных выборах в Англии и Северной Ирландии правящая Консервативная партия и ее оппоненты из Лейбористской партии показали крайне низкий результат. 
ForUm

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