Два участника всероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова основателя объединения стендап-комиков по Краснодарскому краю Леонида Кулакова, передает УНН.

«Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на выступление на Bla-bla-car (сервис по перевозке пассажиров), произошла авария. Они ехали на рабочую вечеринку в Краснодар, должны были выступать в нескольких местах. Они были участниками Майкопского стендап-клуба», - сказал Кулаков.

Он добавил, что у Дениса Маловичко остались жена и двое детей, Елена Зуева была в разводе, детей у нее не было.