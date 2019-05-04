Президент Европейского совета Дональд Туск, обращаясь к толпе перед зданием Варшавского университета, упрекнул руководящую партию «Право и справедливость» поставки угля с оккупированного Донбасса.

«Это необычно странная форма патриотизма – привозить российский уголь из оккупированного Донбасса, финансировать имперские идеи Путина, предоставляя ему 3,5 млрд злотых в год за это сырье, чтобы он мог угрожать нашим ближайшим соседям, а также травить этим углем польских детей», - заявил Туск.

При этом он ссылался на журналистское расследование издания Dziennik Gazeta Prawna о процедуре импорта в Польшу уголь из Донбасса. По данным издания, с марта 2017 года по сентябрь 2018 года в Польшу поставили 304 тысячи тонн антрацита из Донбасса. Кроме того, в Польшу попадает уголь, который добывается в России.

Отмечается, что импортером донбасского антрацита является не польское правительство, а частные компании.

Срок полномочий Туска в Евросовете истекает в ноябре, и многие эксперты полагают, что он вернется в польскую политику, чтобы принять участие в президентских выборах в 2020 году.