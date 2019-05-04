Депутат мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Дания Еспаева стала первой женщиной в стране, которая получила регистрацию ЦИК в качестве кандидата в президенты.

Об этом сообщает Интерфакс.

Как сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании, все документы, необходимые для регистрации Еспаевой кандидатом на предстоящие выборы, предоставлены в комиссию и полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Она добавила, что в поддержку Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.

В предыдущих президентских гонках в Казахстане желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не доходила до этапа регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты.

58-летняя Еспаева имеет экономическое образование. В разные годы занимала руководящие должности в областных филиалах банков. С марта 2016 года является депутатом мажилиса.

Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен покинуть пост главы государства.

При этом он остался председателем Совета безопасности, главой партии Нур Отан, членом Конституционного совета.

Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

К выборам в Казахстане не допустили кандидата, провалившего экзамен по языку.