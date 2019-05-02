Казахстанский общественный деятель Жуматай Алиев, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Казахстана, не смог сдать экзамен на владение государственным языком, сообщает «Настоящее время».

Первым заданием на экзамене было написать сочинение на тему «Государство и религия», вторым – прочитать отрывок из романа «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, а третьим – сделать доклад на свободную тему. На письменное задание кандидат потратил, по данным комиссии, «полтора часа, даже больше».

«Кандидат использовал полностью отведенное на экзамен время.

Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком, – цитирует Интерфакс слова члена лингвистической комиссии Адила Ахметова. – В письменной работе допущены грубые ошибки (всего 19) по пунктуации, стилистике. Все это мы проанализировали и пришли к общему такому мнению, что казахским языком он владеет недостаточно».

Несданный экзамен по госязыку означает, что Алиев выбывает из борьбы за пост президента и не будет допущен к досрочным выборам, которые пройдут 9 июня.

В 2015 году, когда Назарбаев последний раз шел на выборы президента Казахстана, экзамен по казахскому языку не смогли сдать шесть кандидатов.

Всего документы для участия в выборах президента в ЦИК подали девять претендентов. Один из них, Талгат Ергалиев, выдвигавшийся от Союза строителей Казахстана, взял самоотвод. Другие семь кандидатов, в том числе исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев, ранее прошли экзамен по казахскому языку.

Напомним, исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил дату внеочередных выборов главы государства. Они пройдут 9 июня 2019.