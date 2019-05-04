Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны на брифинге в субботу.
«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска совершили 3 провокационных обстрела. По имеющейся информации, тяжелое вооружение от начала суток вооруженные формирования РФ не применяли», - сообщил спикер.
По имеющейся информации, потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди украинских защитников нет.
По словам Гуцуляка, с 05:00 утра под вражеским огнем оказались защитники Марьинки. Здесь оккупанты применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В течение получаса защитники Украины прекратили враждебную активность на этом участке.
С 05:40, в течение почти полутора часов противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского.
Как отметил Гуцуляк, после некоторого затишья оккупанты возобновили обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С 10.30 враг открыл огонь по позициям защитников Золотого-4.
«Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия и подавляли вражескую активность. По имеющейся информации, потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших защитников нет», - сказал спикер.
За минувшие сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных.
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