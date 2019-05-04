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Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин задержан с поличным при получении взятки от российской компании. Об этом сообщается на сайте Комитете государственной безопасности республики.

«Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В КГБ продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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