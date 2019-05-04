В Прилуках Черниговской области у бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает пресс-служба местной полиции.
Как сообщается, боеприпасы мужчина хранил в гараже посреди одного из городских автокооперативов.
Полиция изъяла почти две сотни ручных гранат Ф-1 и запалов к ним и более 30 тысяч упакованных в цинки автоматных патронов.
«Владелец гаражного арсенала задержан. Полиция выясняет, чем руководствовался военный пенсионер при накоплении взрывоопасного имущества - банальным стремлением наживы или другими криминальными мотивами», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное дело по статье незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК).
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