В Великую Субботу в эфире телеканала «Интер» вышел двадцать девятый выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля», в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовной установкой к зрителям.

Фото: УПЦ

Предстоятель УПЦ напомнил, что первое воскресенье после Светлого Христова Воскресения называется Антипасхой и Воскресеньем в честь апостола Фомы, потому что Церковь в этот день снова вспоминает святое событие Воскресения и встречу апостола Фомы с воскресшим Спасителем. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал «Интер».

По словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, эта священная евангельская история о встрече воскресшего Иисуса Христа со Своими учениками и в частности с апостолом Фомой (Ин. 20: 19-31), открывает для нас много тайн.

Первое, на что обратил внимание Архипастырь, это слова Господа "Мир вам» (Ин. 20: 19). «Господь вернул людям мир с Богом, - пояснил он. - Грех разделял человека с Богом, между человеком и Богом не было мира, а Господь уничтожил наши грехи, то снова смирил нас с нашим Отцом».

Второе, на чем остановился Блаженнейший владыка, - Господь подарил Своим апостолам Божественную силу прощать людям грехи. «Христос уничтожил наши грехи, и поскольку объединил в Себе две природы - Божественную и человеческую, то дал людской природе силу прощать грехи. Апостолы получили эту власть от Бога, передали ее своим преемникам... и эта власть сегодня существует на священниках, которые являются иереями Святой Православной Церкви», - отметил он.

Третий аспект, который объяснил Предстоятель, это слова Спасителя, сказанные апостолу Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня; Блаженны не видевшие и уверовавшие »(Ин. 20: 29).

«Есть две категории веры: вера ума и вера сердца. Вера ума рождается от информации, и она убеждает нас, что существует Создатель, Податель жизни - Бог. Человек признает эту истину, но живет по своим правилам. Вера сердца рождается от жизни за Божественными законами, по воле Божией. От этой жизни человек получает духовный опыт, так вера ума перерождается в веру сердца», - сказал владыка.

Его Блаженство также подчеркнул, что веру сердца имели апостолы, но они видели Спасителя. «А когда человек не видит Бога своими телесными глазами, то должен составить для себя правильный образ Божий и приложить усилия, чтобы подчиниться этому Божественному образу, - добавил он. - Это требует от человека больше стараний. Поэтому Господь называет таких более блаженными, чем тех, кто Его видел и через зрение получил веру сердца».

Митрополит Онуфрий призвал каждого заглянуть в себя и честно ответить, какую имеем веру - веру ума или веру сердца, и строить жизнь по Божественным законам.

«Возможно, эти законы идут в разрез с настоящим. Не смотрите на то, что предлагает мир: мир ведет человека не к Богк, а от Бога, - продолжил владыка. - Мы стараемся все строить свою жизнь по Заповедям Божьим, и те Дары, которые Господь принес в мир Своим Воскресением, будут нашим личным сокровищем».