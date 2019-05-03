2 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, говорится в сводке ООС.

Враг также обстреливал военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Следует отметить, что вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей. Так, проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское из 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка из 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитный, Яковлевка и Минеральное. Потерь среди местного населения удалось предотвратить только благодаря принципиальной позиции Объединенных сил о запрете открывать огонь, если это может нанести ущерб мирным согражданам.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, ранения получили девять оккупантов.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери уточняются.