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Сотрудниками управления стратегических расследований ГУНП Киевской области в рамках полицейской операции «Мигрант» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Украины, был выявлен и задержан разыскиваемый 48-летний гражданин Российской Федерации, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Правоохранителями было установлено, что данный гражданин является «вором в законе» и находится в международном розыске с целью ареста и последующей его экстрадиции в Королевство Испания за совершение преступлений, предусмотренных ст. 515, ст. 517 (Незаконное преступное объединение), ст. 301, ст. 302 (отмывание денег), ст. 392, ст. 390 (Фальсификация в коммерческом в официальном документе), ст. 305 (против государственного казначейства) Уголовного кодекса Королевства Испании.

Основанием для задержания является международный ордер на арест и европейский ордер на задержание и доставку злоумышленника.

Сейчас разыскиваемый доставлен в Бориспольский отдел полиции, где против него составлен протокол задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления, согласно ст. 208 УПК Украины на 72 часа для дальнейшего содержания в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.
ForUm

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