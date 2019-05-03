Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку заместителя начальника Управления государственной охраны, начальника Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова.
Соответствующий указ № 179/2019 от 3 мая 2019 года обнародован на сайте Главы государства.
«Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», - говорится в документе.
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