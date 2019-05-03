Чистая прибыль Укрзализныци за 2018 год в размере 203,9 млн грн подтверждена независимым аудитором Ernst& Young. По сравнению с 2017-м компания свой финансовый результат улучшила вдвое, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

С 17-миллиардных убытков три года назад последние два года подряд общество выходит на положительный результат.

«Вброшенная некоторыми СМИ информация о якобы убытках является фейком и провокацией», - заявил директор по экономике и финансам АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.

По его словам, Укрзализныця более 5 лет сотрудничает с Ernst&Young с большой четверки мирового аудита, которая подтверждает отчеты крупнейших компаний, котирующихся на мировых биржах.

«Ставить под сомнение цифры, верифицированы Ernst&Young, мало кто решится. В Украине, к сожалению, существует практика, когда вырванные из контекста и произвольно интерпретированные цифры могут целенаправленно использоваться для дискредитации достижений компании и ее менеджмента», - сказал Рязанцев.

Уже который год Укрзализныця работает по международным стандартам отчетности и является значительной частью не только экономики Украины, но и мировой.

«Поэтому я призвал бы доверять авторитетным мировым компаниям, а не вестись на дешевые информационные вбросы», - подчеркнул чиновник.