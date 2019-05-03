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Один из двух защитников церкви в селе Четвертня Маневицкого района Волыни, ставших жертвами ночного избиения фанатиками МП, в тяжелом состоянии доставили в Волынскую областную клиническую больницу.

Об этом сообщает местное издание ВолиньUA.

«64-летнего Николая Подвального в тяжелом состоянии, с поврежденными ребрами, реанимобилем транспортируют из Маневицкой ЦРБ в областную клинику», - говорится в материале.

Родственники пострадавшего утверждают, что его состояние значительно ухудшилось, он жалуется на внутренние боли в грудине, где, вероятно, от травмы накапливается жидкость.

Другой пострадавший, 70-летний Василий Довган, попал в Маневицкую ЦРБ с жалобами на боли в брюшной полости. Оба – члены инициативной группы, которая собирала подписи за поддержку ПЦУ, и вечером 30 апреля пришли на церковный двор, чтобы убедиться, из храма никто ничего не выносит. В результате оба стали жертвами жестокого избиения фанатиками МП, которые под покровом ночи пытались проникнуть в храм.
ForUm

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