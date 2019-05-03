Расследование по факту получения тремя сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киеве неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. завершено, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Обвинительный акт в отношении этих лиц направлен в Шевченковский райсуд Киева.

Речь идет о двух следователях следственного отдела Подольского управления полиции и оперуполномоченного Управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве (далее - оперуполномоченный). Действия всех лиц квалифицированы по ч.4. 368 Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ выяснили, что с конца сентября 2018 следователи Нацполиции вместе с оперуполномоченным требовали от гражданина, который имел статус подозреваемого в расследуемом ими уголовном производстве по факту сбыта прекурсоров* неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долл. Иначе они угрожали совершить действия, связанные с ограничением прав, свобод и законных интересов подозреваемого.

В октябре 2018 следователей и оперуполномоченного задержали за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. О подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины, правоохранителям сообщили сотрудники СБУ и Военной прокуратуры, которые в то время расследовали дело. В ноябре 2018 подследственность в ней определили за детективами Национального бюро.

В свою очередь детективы НАБУ установили, что подозреваемые правоохранители получили неправомерную выгоду, что является более тяжким преступлением. Следовательно, на основании собранных доказательств 15-16 марта 2019 им сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения – о совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды»).

Прекурсоры – вещества, которые используются для производства, изготовления наркотических средств, психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.