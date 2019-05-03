57 бойцов воинской части Национальной гвардии, дислоцированной в городе Золочев Львовской области, госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщает группа информации и коммуникации Западного территориального управления Национальной гвардии в Facebook.
29 апреля в медпункт воинской части 4114 обратилось 27 военнослужащих с жалобами на плохое самочувствие, с признаками расстройств пищеварения.
Для обеспечения своевременного и полноценного лечения всех военнослужащих, у которых обнаружены признаки расстройств пищеварения, отправили в военный госпиталь Золочева.
На следующий день, для локализации возможной инфекции, в госпиталь были отправлены еще 30 военнослужащих.
Накануне почти все военнослужащие находились на службе по охране общественного порядка во Львове, к некоторым приезжали родственники.
Все продукты питания, поступающие на обеспечение воинской части, проходят входной контроль, и их качество подтверждается сопроводительными документами.
«В военной столовой питается более 300 человек, поэтому говорить о том, что военнослужащие съели некачественные продукты питания в столовой, пока нет оснований», - отметили в Нацгвардии.
Сразу в столовой воинской части были отобраны пробы пищевых продуктов, готовой пищи, смывы и прочее. Результаты будут известны в ближайшее время.
Всем военнослужащим, у которых обнаружены признаки расстройств пищеварения, была предоставлена вся необходимая медицинская помощь. На сегодня состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.
По данному факту назначено служебное расследование.
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