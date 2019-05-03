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В Киеве заместитель председателя РГА, используя работников подчиненного коммунального предприятия, сделал ремонт в собственном жилье, сообщает пресс-служба полиции.

«Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2018 чиновник привлекал работников подчиненного коммунального предприятия к проведению ремонтных работ в собственной квартире», - говорится в сообщении.

С целью мотивации подчиненных он начислял дополнительные выплаты путем безосновательного завышения количества отработанных рабочих часов, о чем делались соответствующие записи в табелях учета рабочего времени. Как результат, были безосновательно потрачены бюджетные средства.

Во время проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность должностных лиц, фальсифицированные табели, «черновые» записи.

В четверг, 2 мая, заместителю председателя районной государственной администрации было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и еще двум чиновникам коммунального предприятия по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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