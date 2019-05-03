Министр обороны Степан Полторак удивлен высказыванием бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал конфликт на Донбассе гражданской войной. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Я, честно говоря, был удивлен. Я думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думал», - сказал Полторак.

«Я считал, что украинцы все понимают, кто воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Об этом знают и в большинстве стран мира. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация в 2014 году осуществила агрессию против Украины. И сегодня мы защищаемся от агрессора», - подчеркнул министр.

При этом Полторак отметил, что не хотел бы оценивать Коломойского, «тем более, что тот существенно помог украинской армии в 2014 году».

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.info заявил, что на Донбассе - гражданский конфликт, при котором одну из сторон поддерживает Российская Федерация.