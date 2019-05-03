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Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что на Донбассе происходит гражданский конфликт, одну из сторон которого поддерживает Россия.

Об этом он заявил в интервью Bihus.info.

«На Донбассе гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт», - сказал он.

На уточняющий вопрос, кто с кем воюет на Донбассе, бизнесмен ответил: «Украинцы с украинцами».

При этом Коломойский отметил, что Россия поддерживает одну сторону, и если бы не ее участие, конфликт давно был бы урегулирован.

«Спровоцировала и организовала его Россия. С одной стороны. А с другой стороны тоже не все было благополучно», - ответил он на вопрос о виновнике конфликта.
ForUm

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