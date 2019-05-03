Серьезных правонарушений во время массовых мероприятий в Одессе 2 мая не зафиксировано. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Всего в траурных мероприятиях приняли участие: на Куликовом поле – до 4-х тысяч граждан, на Соборной площади – до 500 человек.

«Более 2 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и сотрудниками ГосЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все прошло мирно и спокойно», - сказал Яровой.

Глава полиции Одесской Олег Бех рассказал, что грубых нарушений общественного порядка и других преступлений совершено не было. С одним человеком провели профилактическую беседу и еще одну несовершеннолетнюю девушку доставили в отдел полиции. Она имела при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате, в отношении ее родственников составлен административный протокол.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 – погибли.