также в разделеОбщество
Полторак отреагировал на слова Коломойского о «гражданском конфликте» на Донбассе 12
Желающих стать спикером Зеленского - уже более 3 тысяч 7
Климкин предложил украинский вариант акции «Бессмертный полк» 21
МинВОТ: Украина будет знать, кто из жителей Донбасса получил паспорта РФ 26
Порошенко присвоил погибшему в 2014 году генералу Момоту звание Героя Украины 32
Подозреваемых в покушении на координатора С14 отпустили под домашний арест 35
ГПУ вызывает для вручения подозрения двух сотрудников НАБУ 10
РФ отказалась участвовать в слушаниях морского трибунала по делу моряков 46
Украинцев предупредили об опасностях поездок в Тунис 30
У Зеленского заявили, что Донбасс можно вернуть за 5 лет 40
Россия объяснила ОБСЕ, зачем раздает паспорта жителям Донбасса 688
Коломойский считает войну на Донбассе гражданской 147
2 мая. Картина дня 34
Дело 2 мая: ГПУ допустила влияние иностранцев на правоохранителей 81
Полицейскому грозит до семи лет тюрьмы за продажу оружия 15
В Украину снова идут дожди и холод 95
Украина нарастила запасы газа в ПХГ на 8% 18
Дело Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест 23

Серьезных правонарушений во время массовых мероприятий в Одессе 2 мая не зафиксировано. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Всего в траурных мероприятиях приняли участие: на Куликовом поле – до 4-х тысяч граждан, на Соборной площади – до 500 человек.

«Более 2 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и сотрудниками ГосЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все прошло мирно и спокойно», - сказал Яровой.

Глава полиции Одесской Олег Бех рассказал, что грубых нарушений общественного порядка и других преступлений совершено не было. С одним человеком провели профилактическую беседу и еще одну несовершеннолетнюю девушку доставили в отдел полиции. Она имела при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате, в отношении ее родственников составлен административный протокол.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 – погибли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги