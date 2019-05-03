В Умани между двумя водителями во время движения автомобилей возник конфликт, в результате которого один из водителей получил ранения, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

На месте происшествия было установлено, что во время движения на одной из улиц водитель автомобиля «Dacia Logan» сделал замечание водителю «Renault», который двигался в попутном направлении за нарушение Правил дорожного движения. В ответ водитель автомобиля «Renault» достал деревянную биту и пытался нанести им удары потерпевшему. Пострадавший выхватил биту и начал звонить в полицию.

В это время водитель автомобиля «Renault» взял из автомобиля пистолет травматического действия и осуществил в сторону потерпевшего выстрел, ранив его в руку.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.