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Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины расследует возможное влияние неизвестных иностранных лиц на сотрудников правоохранительных органов Украины, в связи с чем они не предприняли достаточно мер для обеспечения охраны общественного порядка в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 48 и травмированию 197 человек.

«В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц и, в том числе иностранных, на сотрудников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в Одессе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины», - сообщается на странице Управления в Facebook.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.

По данным МВД, в уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлены три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор. 
ForUm

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