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Остатки средств на Едином казначейском счету на начало мая 2019 года составили 36,85 миллиарда гривен, что в 2,5 раза или на 22 миллиарда больше по сравнению с показателем на начало апреля.

Такие данные обнародовала Государственная казначейская служба, сообщает «Экономическая правда».

Год назад на ЕКС средств было в 6,6 раз меньше – 5,55 млрд грн, за апрель 2018 года они сократились на 2,76 млрд грн.

Достигнутый на начало мая показатель – рекордный для этого времени года: предыдущий максимум в 31,07 млрд грн был зафиксирован в начале мая 2017 года.

В марте 2019 года остатки на ЕКС увеличились на 6,67 млрд грн – до 11,93 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2019 года остатки средств на едином казначейском счету составляли 9,861 миллиарда гривен.
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