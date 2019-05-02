Команда Владимира Зеленского готовит «фишечки» на инаугурацию новоизбранного президента.
Об этом сказал сценарист «Слуги народа» Юрий Костюк в интервью Украинской правде.
«Как готовимся – думаем о «фишечках». Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем», - сказал он.
При этом Костюк отметил, что не знает точной даты церемонии: «Мне кажется, что ЦИК должна назначать дату инаугурации». (Дату инаугурации назначает Верховная Рада, - ред.)
По его словам, команда Зеленского думала о том, чтобы вывести депутатов не в Верховную Раду, а в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент.
«То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-нибудь придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно», - пообещал он.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
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