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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 7,8%, или на 685 миллионов кубометров, до 9,439 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 30 апреля, запасы газа в ПХГ на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (7,93 миллиарда кубометров).

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 30%. По данным компании, 30 апреля в хранилища было закачано 46,06 миллиона кубометров газа.

5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

 
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