также в разделеСтолица
В Киеве внедорожник врезался в авто полиции, пострадал правоохранитель 26
В Киеве мужчина ударил полицейского ножом в грудь 83
Активист: В Киеве пилят деревья под застройку в Протасовом Яру 68
В Киеве мужчина угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги 25
В Киеве мужчина подорвал себя гранатой 215
В Киеве на Майдане заработали музыкальные фонтаны 19
В пасхальную ночь в Киеве продлят работу общественного транспорта 36
Киевлянина похитили и больше года держали в плену 65
В Киеве задержали мужчину, насиловавшего женщин в туалетах торгового центра 135
Кличко заявил об угрозах срыва строительства Шулявского моста 396
Минирование столичных вокзалов, аэропорта и админзданий оказалось ложным 23
Взрывоопасных предметов в Раде не нашли 15
В Киеве сообщили о минировании Рады, Кабмина, аэропорта и вокзалов 84
В киевском аэропорту снова ищут взрывчатку 39
В Киеве могут вырасти штрафы за мусор мимо урны 27
Задержан киевлянин, убивший посетителя супермаркета один ударом 71
В Киеве на территории ВДНХ нашли повешенным молодого парня 58
В Киеве будут праздновать День соседа 61

В четверг, 2 мая, в Киеве на проспекте Степана Бандеры водитель самосвала насмерть сбил велосипедиста, сообщает Информатор.  

Авария произошла около 9:00.

По предварительным данным, самосвал двигался по крайней правой полосе движения. Предположительно, из-за габаритов грузового автомобиля водитель не смог разминуться с велосипедом, в результате чего произошел наезд.

К сожалению, от полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. Погибшему было около 30 лет. Правоохранители выясняют, не нарушал ли велосипедист правила дорожного движения.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Детали аварии устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1100 грн.
15
Теги