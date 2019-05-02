В четверг, 2 мая, в Киеве на проспекте Степана Бандеры водитель самосвала насмерть сбил велосипедиста, сообщает Информатор.

Авария произошла около 9:00.

По предварительным данным, самосвал двигался по крайней правой полосе движения. Предположительно, из-за габаритов грузового автомобиля водитель не смог разминуться с велосипедом, в результате чего произошел наезд.

К сожалению, от полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. Погибшему было около 30 лет. Правоохранители выясняют, не нарушал ли велосипедист правила дорожного движения.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Детали аварии устанавливаются.