В Одессе на Куликовом поле акции по случаю пятой годовщины трагических событий проходят спокойно, никаких сообщений о заминировании не было. Об этом во время брифинга в Одессе заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Как видите, у нас на эту минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской полиции, также прибыли приданные силы Национальной гвардии и патрульной полиции», - сказал Яровой.

Первый заместитель министра добавил, что место проведения мероприятия было взято под охрану и обследовано взрывотехниками с 7:00 утра 2 мая.

«Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, поскольку понимали, что некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все возможные случаи, которые могут быть и поэтому мы здесь все на месте», - сказал Яровой.

Он добавил, что также на территории Одессы созданы мобильные группы, в том числе спецподразделения, которые будут действовать, исходя из обстановки, которая будет складываться. Полиция со вчерашнего дня ввела контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах проводится тщательная проверка транспортных средств.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.

Бывший начальник милиции общественной безопасности Одессы, фигурант дела 2 мая, Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.