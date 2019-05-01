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Национальная полиция усиливает меры безопасности перед массовыми мероприятиями в Одессе 2 мая, сообщает пресс-служба МВД.

 «С сегодняшнего дня мы переходим на усиленный вариант несения службы. Наша обязанность – обеспечить спокойствие и безопасность людей и не допустить провокаций», - подчеркнул глава облполиции Олег Бех.

Он добавил, что 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями региона будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак. В конце мероприятия глава полицейского главка отметил, что личный состав и техника правоохранителей Одесской области к обеспечению правопорядка в регионе готовы.

Накануне проведения массовых мероприятий полиция напомнила одесситам и гостям города о запрете использования символики тоталитарных режимов и призвала не поддаваться на провокации.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.

Бывший начальник милиции общественной безопасности Одессы, фигурант дела 2 мая, Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.

 
ForUm

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