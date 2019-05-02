Последний месяц весны припас для украинцев ряд новшеств. Так, за долги по коммуналке будут начислять пеню, для получения субсидий необходимо будет заново подать документы, а украинские абоненты смогут сменить оператора, но при этом, сохранить свой номер телефона. Сайт «Сегодня» рассказывает, чего еще ждать украинцам в мае.

Услуга сохранения номера при смене оператора

С 1 мая в Украине должна заработать услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволит украинцам менять мобильного оператора, но при этом сохранять номер телефона. Такая услуга удобна для того, чтобы не потерять важные контакты, знакомства и связи. Ведь при обычном переходе на другого оператора и смене номера теряется множество контактов.

Услуга переноса номер будет доступна только для тех абонентов, которые идентифицировались в сети своего оператора, т.е. прошли регистрацию или же обслуживаются на контрактной основе. Чтобы сменить оператора, украинцам нужно прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.

Напомним, что при смене оператора деньги, которые были у вас на счету автоматически не перенесутся на новый счет. Для того, чтобы вернуть свои средства, придется писать еще одно заявление о возврате денег.

Штрафы для евроблях

Закон о растаможке евроблях должен вступить в полную силу уже с 25 мая. Так, согласно новому закону, владельцы авто на иностранной регистрации не могут передавать их другим людям, работать в такси, а за превышение срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма штрафа зависит от длительности просрочки и колеблется от 8,5 до 170 тысяч гривен.

Льготный период растаможки евроблях закончился еще в конце февраля, а теперь автовладельцам нужно платить за растаможку полную сумму.

Так, если пребывать на территории Украины в режиме временного ввоза до 10 суток, штраф составит 5100 грн, до 20 суток – 17 тыс. грн, до 30 суток – 85 тыс. грн, больше 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация транспорта.

Переназначение субсидий

В мае многим получателям субсидий нужно будет заново подать документы для того, чтобы им начислили госпомощь. В Минсоцполитики отмечают, что в мае субсидии автоматически переназначат только примерно для 3 млн домохозяйств. Заново подать документы нужно будет тем, кому субсидию назначали раньше не на всех зарегистрированных в квартире, а на тех, кто там фактически проживает. Также в эту категорию входят украинцы, у которых в составе семьи за последний год были изменения, и арендующие квартиру люди. А еще подтвердить право на субсидии нужно переселенцам.

К тому же, с мая вступает в силу правило, что семью, у которой задолженность по коммуналке превышает 340 грн, лишат возможности получать субсидию наличными.

Пеня за коммуналку

С 1 мая украинцам нужно будет платить за коммунальные услуги по новым правилам, т.к. в силу вступает обновленный закон о ЖКХ. Главное новшество в том, что на долги по коммунальным услугам будут начислять пеню — 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Но общий размер пени не будет превышать 100% задолженности. Также поставщики коммунальных услуг смогут даже отключать должников.

Новые правила техосмотра

С 1 мая изменятся и правила техосмотров. После прохождения техосмотра автомобилисты должны будут наклеить на лобовое стекло специальную радиочастотную метку, на которой будет записана информация о том, проходил ли автомобиль ТО. Это делается для того, чтобы правоохранители в будущем могли считывать информацию с этих меток на расстоянии.

Погода в Украине

Синоптики и погодные сайты прогнозируют – в мае погода будет очень переменчивой. Начало мая пройдет с грозами, а вот уже на второй неделе месяца ожидается отсутствие осадков и потепление. Температура может подняться до +25 градусов тепла. Во второй половине месяца погоду могут чуть испортить дожди и небольшое похолодание.

Выходные

В мае украинцы получат два дополнительных выходных дня – 1 и 9 числа. Правда, 11 мая, в субботу, придется поработать за апрельский выходной, когда украинцы отдыхали 30 числа.

Анастасия Ищенко, «Сегодня»