Вчера, 1 мая, около 23:40 в Киеве возле Дворца «Украина» внедорожник Toyota RAV4 на перекрестке столкнулся с полицейским Mitsubishi Outlander XL, в результате чего пострадал правоохранитель, сообщает Информатор.

По словам очевидцев, Toyota проезжала перекресток, двигаясь с улицы Владимиро-Лыбедской на улицу Коновальца, тем самым пересекая улицу Большую Васильковскую. Полицейский автомобиль двигался на большой скорости по Большой Васильковской с синими проблесковыми маячками прямо в сторону площади Льва Толстого. Как только правоохранитель за рулем Mitsubishi увидел, что загорается красный сигнал светофора, он в последний момент включил звуковую сирену, но скорость оставалась прежней. Девушка за рулем Toyota не успела среагировать и протаранила бок Outlander XL, который вылетел на тротуар. К счастью, пешеходов в тот момент на пути автомобиля не было.

В результате удара пострадал водитель полицейской машины. Его госпитализировали с травмами шеи. У Toyota полностью разбита передняя часть, а у Mitsubishi сильно вмят левый бок.

В результате ДТП, дорожное движение затруднено не было. На месте работали несколько нарядов патрульной полиции и «скорая». Детали аварии устанавливают правоохранители.