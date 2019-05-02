Вчера, 1 мая, возле села Весеннее в Николаевской области на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило девятилетнего ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
От полученных травм мальчик скончался в больнице.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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