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Вчера, 1 мая, возле села Весеннее в Николаевской области на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило девятилетнего ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Продолжаются первоочередные следственные действия.
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