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В Мариуполе в результате взрыва бытового газа пострадали два человека, сообщает ГосЧС.

1 мая в 07:50 поступило сообщение о взрыве бытового газа в жилом доме на ул. Кренкеля.

В результате взрыва пострадали два человека. Мужчина, 1940 года рождения, был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Женщина, 1939 года рождения, от госпитализации отказалась.

В результате взрыва пристройка к дому разрушена полностью, повреждены перегородки комнат дома.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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