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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве выясняют обстоятельства двух ДТП, произошедших с участием сотрудников полиции 27 и 29 апреля 2019 в Харькове и Полтаве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, 27 апреля 2019 года, в районе проспекта Любви Малой в Харькове, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «ЗАЗ Lanos» под управлением оперуполномоченного Новобаварского отдела полиции, совершил наезд на 66-летнего пешехода, в результате чего, последний получил телесные повреждения.

По факту ДТП, следователи ГБР открыли уголовное производство по ч.1. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

29 апреля 2019 в Полтаве, на перекрестке улиц Пушкина и Сенной, автомобиль «Toyota Prius» Управления патрульной полиции столкнулся с автомобилем «Daewo Lanos», в результате чего пассажир «Daewo Lanos» получил телесные повреждения.

По факту ДТП, следователи теруправления ГБР, открыли уголовное производство по ч.1. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Следователи ГБР выясняют все обстоятельства ДТП.
ForUm

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