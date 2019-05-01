Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украины без Крыма в аэропорту «Борисполь».

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, производство открыто по статье, предусматривающей уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Вчера, 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта «Борисполь». Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта «Борисполь» был открыт уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятия из Министерства информационной политики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, заказавшим и создавшим данный видеопродукт.