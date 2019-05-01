также в разделеОбщество
В Карпатах спасли заблудившихся поляков 7
МинВОТ хочет лишать гражданства украинцев с паспортами РФ 120
Суд в Чехии поддержал отель, не принимавший россиян без заявления против аннексии Крыма 18
Циклон Валентин несет Украине грозы и шквалы 85
InformNapalm: РФ испытывает на Донбассе новую систему орбитального подавления 245
Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента 26
В Одессе усиливают меры безопасности 11
Зеленский встретился с главой ПЦУ 73
Климкин призвал украинцев поддержать петицию о Голодоморе на сайте Бундестага 71
В Польше арестовали таксиста, намеренно переехавшего украинца 41
Супрун сказала, останется ли в Минздраве после выборов в Раду 55
В РФ открылся центр выдачи паспортов жителям «ЛНР» 55
Число политзаключенных в России превысило 230 человек 25
Медведчук жестко отбрил журналистку 5-го канала Янину Соколову, после чего она сбежала из студии 2569
Жертвой «поджога машины журналиста» в Днепре оказался соратник одиозного Олега Царева 61
SIPRI: Украина наращивает военные расходы 43
Тука: Оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ 516
Под Житомиром прошел сильный град 177

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украины без Крыма в аэропорту «Борисполь».

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, производство открыто по статье, предусматривающей уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Вчера, 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта «Борисполь». Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта «Борисполь» был открыт уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятия из Министерства информационной политики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, заказавшим и создавшим данный видеопродукт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1928 грн.
27
Теги