В I квартале 2019 года Польша стала крупнейшим среди других стран мира импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Ukraine Now со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Так, за I квартал Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долл., в РФ - на 759 млн долл. На третьем месте Египет - 652 млн долл., на четвертом Китай - 640. Пятерку ТОП-импортеров украинских товаров замыкает Турция – 638 млн долл.

Всего за I квартал украинскими компаниями было экспортировано товаров на 12,3 млрд долл., что на 7% выше, чем за I квартал 2018 года.

В страны Евросоюза Украина экспортировала товаров 5,7 млрд долларов, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года.

Экспорт товаров в Евросоюз и общий экспорт страны растет 4 год подряд.

ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины.

Противоположная ситуация с экспортом украинских товаров в Российскую Федерацию. С 2014 года экспорт товаров в РФ упал более чем в 4 раза. В 2013 году экспорт в Россию составлял 15 млрд долл., по сравнению с 3,6 млрд долл. в 2018 году. Падение экспорта товаров в Россию продолжилось и составило в I квартале 11%.

Импорт российских товаров также уменьшается.

В 2013 году импорт товаров из РФ составлял 23,2 млрд долл., за 5 лет он упал на 66% и составил в 2018 году 8 млрд долл. Падение импорта товаров из России продолжилось и составило в I квартале 7%.

В СНГ Украина экспортировала за I квартал товаров на 1,5 млрд долл., что на 6% ниже за I квартал 2018 года.

Больше всего украинские компании экспортировали: продукцию металлургического комплекса на $2,8 млрд, продукты растительного происхождения на $2,4 млрд и машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, электрические машины на $1,1 млрд.