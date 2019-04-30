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Во Вроцлаве суд арестовал на три месяца водителя такси, который намеренно совершил наезд на велосипедиста-украинца. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Fakt.

Как сообщается, инцидент произошел в субботу неподалеку от городского парка. Велосипедист нарушил правила движения, выехав на дорогу на красный свет, и врезался в машину такси.

«После столкновения мужчины на минутку задержались, после этого велосипедист уехал. Водитель автомобиля двинулся за ним, заехав на территорию парка», - сообщили в полиции Вроцлава.

Водитель такси выехал автомобилем на предназначенную для пешеходов и велосипедистов аллею, догнал украинца и наехал на него. Скорую для пострадавшего вызвали случайные прохожие. Медики установили, что у него раздроблена грудная клетка. На данный момент мужчина госпитализирован, его состояние стабильно.

Водитель такси был задержан. В понедельник, 29 апреля, суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Сам 37-летний таксист свою вину полностью отрицает.

«Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей», - заявил он.

Прокуроры предъявили ему обвинение в попытке умышленного убийства. В качестве доказательства используется также запись видеорегистратора, установленного в автомобиле подозреваемого.
ForUm

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