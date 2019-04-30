также в разделеПроисшествия
На Ривненской АЭС произошел пожар 11
На Тернопольщине непогода обесточила 30 населенных пунктов 20
В Харькове в автомобиль бросили гранату, ранен мужчина 23
За сутки боевики трижды обстреляли позиции военных 6
В Харьковской области 13-летний парень упал с моста при попытке сделать фото 48
Под Черновцами произошло ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие 29
В Днепре сожгли автомобиль главного редактора газеты 72
В Житомирской области столкнулись два грузовика: погиб один из водителей 29
На шахте в «ЛНР» погибли все горняки 1723
Сообщение о заминировании аэропорта в Харькове оказалось ложным 16
В харьковском аэропорту сообщили о бомбе 24
В Крыму погибли пять человек в ДТП 169
Из шахты в ОРДЛО после аварии подняли тела 13 горняков 495
На Ривненщине 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком 37
За неделю от гриппа умерли 2 украинцев 27
На Житомирщине – крупный лесной пожар 19
В ОРЛО на шахте прогремел взрыв, есть погибшие 59
В Одессе пьяный мужчина обстрелял окна школы 26

Пострадавшие в результате столкновения рейсового автобуса Yutong и грузового автомобиля КамАЗ в Кромском районе Орловской области РФ – граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Орловской области.

«Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие – граждане Украины», - рассказал собеседник агентства.

Глава Кромского района Иван Митин в свою очередь сообщил, что получившие незначительные травмы пассажиры автобуса размещены в гостинице «Грин» в Орле. «Мы подняли водителей школьных автобусов и на школьных автобусах отправили людей в Орел. Все, кто получил незначительные травмы, временно размещены в гостинице «Грин», - сказал он.

ДТП произошло на трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21. В региональном УМВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2665 грн.
5
Теги